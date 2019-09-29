Даяна Ястремская уничтожила Каролин Гарсию на старте соревнований в Пекине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская более чем уверенно преодолевает стартовый раунд соревнований в Пекине. В матче первого круга Даяна разгромила француженку Каролин Гарсию, занимающую 30-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Ястремская отдала сопернице всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов встречи. На победу в стартовом поединке в столице Китая Даяна Ястремская потратила всего около 55 минут игрового времени.
Даяна Ястремская - Каролин Гарсия - 6:1, 6:1
Во втором раунде турнира в Пекине Даяна Ястремская сыграет с 8-й ракеткой соревнований Кики Бертенс из Нидерландов.
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