воскресенье, 29 сентября 2019 г.

Даяна Ястремская уничтожила Каролин Гарсию на старте соревнований в Пекине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская более чем уверенно преодолевает стартовый раунд соревнований в Пекине. В матче первого круга Даяна разгромила француженку Каролин Гарсию, занимающую 30-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Ястремская отдала сопернице всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов встречи. На победу в стартовом поединке в столице Китая Даяна Ястремская потратила всего около 55 минут игрового времени.


Даяна Ястремская - Каролин Гарсия - 6:1, 6:1

 Во втором раунде турнира в Пекине Даяна Ястремская сыграет с 8-й ракеткой соревнований Кики Бертенс из Нидерландов.

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о 11:34
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