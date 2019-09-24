вторник, 24 сентября 2019 г.

Даяна Ястремская выходит в третий круг турнира в Ухане.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает успешные выступления на соревнованиях категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. На стадии второго круга Даяна в двух партиях переиграла американку Кристину МакХейл, занимающую 104-ю строчку текущего мирового рейтинга и начинавшую выступления в Китае еще с сита квалификации. На победу в противостоянии Даяна Ястремская потратила чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.


Даяна Ястремская - (Q) Кристина МакХейл - 6:3, 7:6(7)

Начало встречи проходило в тотальном обмене брейками. Ни одной из теннисисток не удавалось наладить действия на собственной подаче, так что 4 стартовых гейма заканчивались в пользу принимающей стороны. Получилось так, что дважды отыгрываться с проигранной подаче приходилось именно Ястремской. Даяна же и прервала этот брейковый обмен, защитив собственный гейм. Моментально украинская теннисистка повела в счете, но МакХейл тут же отыгралась. Правда следующий брейк ликвидировать Кристине уже не удалось - подачу на сет Ястремская провела просто идеально.

В дебюте второго сета, наконец, мы увидели обмен выигранными подачами, но в середине партии с брейком снова повела американка. Кристина вышла подавать на партию и даже заработала двойной сет-болл, но Даяне удалось отыграться, оформить брейк, а потом и еще раз отличиться на приеме. Теперь уже Ястремская выходила подавать не просто на сет, но и на победу во всем матче в целом, но и этот гейм решающим не стал - МакХейл сумела перевести партию на тай-брейк. И уже на нем, в более чем  напряженной борьбе, Даяна Ястремская оформила итоговую победу в матче.

Теперь в третьем раунде соревнований в Ухане Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Амандой Анисимовой.

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о 12:26
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