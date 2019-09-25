Даяна Ястремская переиграла Каролину Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

Даяна Ястремская - (2) Каролина Плишкова - 6:1, 6:4
Наверное, абсолютно справедливо, что свою первую победу над представительницей топ-10 мирового рейтинга Даяна Ястремская одержала именно над Каролиной Плишковой. Ведь по сути, случиться этот успех должен был еще по ходу турнира в Мадриде в разгар грунтового сезона, но тогда украинская теннисистка упустила победу с четырех матч-боллов. Не буду называть сегодняшнюю победу реваншем, потому как профессиональные спортсмены вообще редко мыслят такими категориями. Но выводы из того досадного поражения от чешской теннисистки командой Даяны, без сомнений, были сделаны правильные.
Сегодня мы не увидели даже нотки мандража в действиях Даяны. И ведь Плишкова точно не выходила на матч с тотальной недооценкой соперницы. Ястремская - не просто очередной тинейджер, подающий надежды. Украинка - уже состоявшаяся теннисистка, которая закрепляется в топ-30 мирового рейтинга. Тем более, что Каролина на своей шкуре ощутила в том же Мадриде, как много проблем может доставить Даяна. Тут дело в другом. Беззубая игра чешской теннисистки объясняется очень просто - сама Ястремская категорически не позволила сопернице взять нити игры в собственные руки.
Конечно, играть против Плишковой первым номером - дело рисковое. Но, по-другому, наверное, Ястремская не смогла бы обыграть Каролину. Отсиживаться во встрече против столь мощной соперницы в обороне - явно не лучшая стратегия для Даяны. Вот и попыталась украинка сама повести игру. Ястремская с первых же розыгрышей взвинтила темп, показала Каролине, что будет попадать даже самые острые мячи и безжалостно гонять ее по корту. И оказалось, что при всей мощи и всем опыте Плишковой попросту нечего ответить.
В стартовом сете Каролина выглядела и вовсе потерянной. Она категорически не справлялась с темпом, ну а подача не приносила Плишковой привычного перевеса. Скорее наоборот, Ястремская раз за разом пользовалась мощью ввода мяча от соперницы для того, чтобы как можно острее вернуть мяч на ее половину. Приемы на вылет, честно говоря, к концовке этого матча стали уже чем-то обыденным.
Дважы по ходу стартовой партии Ястремской удалось отличиться на приеме, ну а на собственной подаче украинская теннисистка действовала просто идеально. Ни одного даже микро шанса вернуться в борьбу у Плишковой попросту не было. Конечно, сохранить такой же уровень игры на второй сет было крайне проблематично. Но Ястремская если и подсела, то на самую малость. В начале партии Даяна снова заработала себе перевес в счете и удержала его до самой концовки матча.
Да, в двух последних геймах на собственной подаче Даяне пришлось изрядно потрудиться и отыграть по брейк-поинту в каждом из них. Но самое главное, что Ястремская не дрогнула и абсолютно по делу довела матч против Каролины Плишковой до более чем заслуженной победы.
В четвертьфинале турнира в Ухане Даяна Ястремская теперь сыграет с победительницей встречи между Петрой Квитовой и Слоан Стивенс.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий