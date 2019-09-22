Даяна Ястремская стартует на турнире в Ухане с победы над Айлой Томльянович.

Даяна Ястремская - Айла Томльянович - 7:6(5), 6:2
В стартовой партии матча обе теннисистки довольно уверенно держали собственные подачи. Единственный эпизод, в котором кто-то из соперниц мог рассчитывать на брейк, случился уже под занавес сета, когда Томльянович добралась до двойного скрытого сет-болла, но Даяна отыгралась и взяла свою подачу. А вот на тай-брейке первой партии украинская теннисистка смогла добиться победы с минимальным перевесом.
Ну а во втором сете Ястремская таки захватила игровой перевес. В середине партии Даяна дважды подряд отличилась на приёме, воспользовавшись при этом первыми же брейк-поинтами для выигрыша подачи соперницы. Довести матч до победы с таким перевесом для Ястремской уже не составило труда.
Во втором раунде соревнований в Ухане Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Анастасией Севастовой и Кристиной МакХейл.
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