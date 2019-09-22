воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Даяна Ястремская стартует на турнире в Ухане с победы над Айлой Томльянович.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская достаточно уверенно выигрывает свой стартовый матч на соревнованиях категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. На стадии первого круга Даяна в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томльянович, занимающую 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Ястремская добилась победы лишь на тай-брейке, а вот во втором сете украинская теннисистка владела уже очевидным игровым перевесом. На стартовую победу в Ухане Даяна Ястремская потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Даяна Ястремская - Айла Томльянович - 7:6(5), 6:2

 В стартовой партии матча обе теннисистки довольно уверенно держали собственные подачи. Единственный эпизод, в котором кто-то из соперниц мог рассчитывать на брейк, случился уже под занавес сета, когда Томльянович добралась до двойного скрытого сет-болла, но Даяна отыгралась и взяла свою подачу. А вот на тай-брейке первой партии украинская теннисистка смогла добиться победы с минимальным перевесом.

Ну а во втором сете Ястремская таки захватила игровой перевес. В середине партии Даяна дважды подряд отличилась на приёме, воспользовавшись при этом первыми же брейк-поинтами для выигрыша подачи соперницы. Довести матч до победы с таким перевесом для Ястремской уже не составило труда.

Во втором раунде соревнований в Ухане Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Анастасией Севастовой и Кристиной МакХейл.

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о 09:22
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