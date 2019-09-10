Катарина Завацкая уступила на старте турнира в Нанчанге.

(Q) Яна Фетт - Катарина Завацкая - 7:6(3), 2:6, 6:1
Стартовый сет получился крайне неровным и нервным. Теннисистки поочередно вырывались вперед с брейком в активе, но решающего перевеса добиться не удалось ни одной из соперниц. Так, Катарина лидировала с геймом на приеме в запасе - 4:2, но дважды упустила собственный гейм и подарила возможность Яне выходить подавать на партию. Хорватская теннисистка не справилась и в итоге партия докатилась до тай-брейка. Нервозность на нем никуда не делать, но Фетт таки выцарапала победу в сете.
Во второй партии теннисистки тоже довольно быстро обменялись брейками, но затем инициативу в сете полностью захватила Завацкая. Дважды украинской теннисистке удалось отличиться на приеме и пусть подача на партию прошла достаточно сложно, отыграв брейк-поинт Катарина таки перевела матч в решающий игровой отрезок.
Продолжить на кураже удачную серию Катарине не удалось. С быстрым брейком вперед вырваться удалось уже хорватской теннисистке, но Завацкая моментально отыгралась. Следующий гейм, наверное, можно назвать ключевым. Катарина спаслась с тройного брейк-поинта, ликвидировала еще один брейковый мяч, но таки уступила в затяжном гейме на собственной подаче. После этого украинка немного поплыла и следом еще раз проиграла собственную подачу, причем на этот раз под ноль.
Фетт вышла подавать на победу с солидным перевесом, но даже в такой ситуации Завацкая попробовала пободаться. Украинка отыграла двойной матч-болл и даже заработала два брейковых мяча, но Яна устояла. В итоге с пятого за гейм матч-поинта хорватская теннисистка таки оформила итоговую победу в противостоянии.
Во втором раунде соревнований в Нанчанге Яна Фетт сыграет с 5-й ракеткой турнира представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.
Напомним, что вчера удачно стартовала на турнире еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова, которая в двух партиях разгромила Грету Арн из Венгрии.
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