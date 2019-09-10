вторник, 10 сентября 2019 г.

Катарина Завацкая уступила на старте турнира в Нанчанге.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла преодолеть стартовый раунд соревнований WTA в китайском Нанчанге. В матче первого круга Катарина в довольно напряженном трехсетовом поединке уступила представительнице Хорватии Яне Фетт, начинавшей борьбу на турнире еще с сита квалификации и занимающей на данный момент 326-ю строчку мирового рейтинга. Фетт потратила на победу 2 часа и 45 минут игрового времени.


(Q) Яна Фетт - Катарина Завацкая - 7:6(3), 2:6, 6:1

Стартовый сет получился крайне неровным и нервным. Теннисистки поочередно вырывались вперед с брейком в активе, но решающего перевеса добиться не удалось ни одной из соперниц. Так, Катарина лидировала с геймом на приеме в запасе - 4:2, но дважды упустила собственный гейм и подарила возможность Яне выходить подавать на партию. Хорватская теннисистка не справилась и в итоге партия докатилась до тай-брейка. Нервозность на нем никуда не делать, но Фетт таки выцарапала победу в сете.

Во второй партии теннисистки тоже довольно быстро обменялись брейками, но затем инициативу в сете полностью захватила Завацкая. Дважды украинской теннисистке удалось отличиться на приеме и пусть подача на партию прошла достаточно сложно, отыграв брейк-поинт Катарина таки перевела матч в решающий игровой отрезок.

Продолжить на кураже удачную серию Катарине не удалось. С быстрым брейком вперед вырваться удалось уже хорватской теннисистке, но Завацкая моментально отыгралась. Следующий гейм, наверное, можно назвать ключевым. Катарина спаслась с тройного брейк-поинта, ликвидировала еще один брейковый мяч, но таки уступила в затяжном гейме на собственной подаче. После этого украинка немного поплыла и следом еще раз проиграла собственную подачу, причем на этот раз под ноль.

Фетт вышла подавать на победу с солидным перевесом, но даже в такой ситуации Завацкая попробовала пободаться. Украинка отыграла двойной матч-болл и даже заработала два брейковых мяча, но Яна устояла. В итоге с пятого за гейм матч-поинта хорватская теннисистка таки оформила итоговую победу в противостоянии.

Во втором раунде соревнований в Нанчанге Яна Фетт сыграет с 5-й ракеткой турнира представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Напомним, что вчера удачно стартовала на турнире еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова, которая в двух партиях разгромила Грету Арн из Венгрии.

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о 15:20
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