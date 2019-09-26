Катарина Завацкая разгромила россиянку Анну Калинскую в четвертьфинале турнира в Ташкенте.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выходит в первый в карьере полуфинал турниров категории WTA. На стадии 1/4 финала соревнований в Ташкенте Катарина в двух партиях буквально уничтожила россиянку Анну Калинскую, занимающую 116-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Завацкая отдала сопернице всего 2 гейма, а в стартовой партии украинка и вовсе отвесила Калинской полноценную баранку. На победу в четвертьфинале турнира в Ташкенте Катарина Завацкая потратила чуть более 55 минут игрового времени.
Катарина Завацкая - Анна Калинская - 6:0, 6:2
Теперь за выход в титульный матч турнира в Ташкенте Катарина Завацкая поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий