понедельник, 23 сентября 2019 г.

Катарина Завацкая прошла Алену Остапенко на старте турнира в Ташкенте.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выходит во второй раунд соревнований категории WTA International в Ташкенте. Катарина, занимающая 142-ю строчку текущего мирового рейтинга, на отказе прошла представительницу Латвии Алену Остапенко. Завацкая оставила за собой стартовый сет поединка и лидировала с брейком по ходу второй партии. Остапенко отказалась от продолжения борьбы в тот момент, когда украинской спортсменке оставалось подать на победу в матче. Теннисистки провели на корте чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Катарина Завацкая - (4) Алена Остапенко - 6:3, 5:4, ret

Понятное дело, что Алена Остапенко, получившая в Ташкенте 4-й номер посева, считалась явной фавориткой матча стартового раунда против Катарины Завацкой. Латвийская теннисистка сходу попробовала этот статус фаворита воплотить в реальный перевес в счете - Остапенко сумела повести с брейком уже после первого гейма встречи. Но, спустя несколько геймов Завацкой удалось выровнять счет в сете, а потом и второй брейк оформить. Подача на партию прошла для Катарины непросто, но без брейк-поинтов у соперницы.

В перерыве между сетами Алене пришлось пообщаться с медиками - латвийская теннисистка жаловалась на желудок. Матч Остапенко продолжила и даже снова сумела вырваться вперед с брейком в самом начале второй партии. Но, как и в стартовом отрезке встречи, Завацкая быстро отыграла отставание, а под занавес сета оформила второй успех на приеме. Продолжать борьбу Алена Остапенко отказалась именно после этого брейка в исполнении украинской теннисистки. К этому моменту Завацкой для победы оставалось лишь защитить собственную подачу.

Во втором раунде турнира в Ташкенте Катарина Завацкая сыграет с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой.

Напомним, что чуть ранее свой стартовый матч в Ташкенте проиграла Катерина Бондаренко, которая вернулась на корт после рождения второго ребенка.

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о 13:36
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