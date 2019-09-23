Катарина Завацкая прошла Алену Остапенко на старте турнира в Ташкенте.

Катарина Завацкая - (4) Алена Остапенко - 6:3, 5:4, ret
Понятное дело, что Алена Остапенко, получившая в Ташкенте 4-й номер посева, считалась явной фавориткой матча стартового раунда против Катарины Завацкой. Латвийская теннисистка сходу попробовала этот статус фаворита воплотить в реальный перевес в счете - Остапенко сумела повести с брейком уже после первого гейма встречи. Но, спустя несколько геймов Завацкой удалось выровнять счет в сете, а потом и второй брейк оформить. Подача на партию прошла для Катарины непросто, но без брейк-поинтов у соперницы.
В перерыве между сетами Алене пришлось пообщаться с медиками - латвийская теннисистка жаловалась на желудок. Матч Остапенко продолжила и даже снова сумела вырваться вперед с брейком в самом начале второй партии. Но, как и в стартовом отрезке встречи, Завацкая быстро отыграла отставание, а под занавес сета оформила второй успех на приеме. Продолжать борьбу Алена Остапенко отказалась именно после этого брейка в исполнении украинской теннисистки. К этому моменту Завацкой для победы оставалось лишь защитить собственную подачу.
Во втором раунде турнира в Ташкенте Катарина Завацкая сыграет с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой.
Напомним, что чуть ранее свой стартовый матч в Ташкенте проиграла Катерина Бондаренко, которая вернулась на корт после рождения второго ребенка.
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