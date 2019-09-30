Александр Зверев уверенно переиграл Френсиса Тиафо на старте турнира в Пекине.

(2) Александр Зверев - (WC) Френсис Тиафо - 6:3, 6:2
С ощутимым запасом по игре Александр Зверев выигрывает свой стартовый матч на соревнованиях в Пекине. Фактически уже в самом начале противостояния с американцем Френсисом Тиафо 2-й номер посева сумел вырваться вперед с геймом на приеме в активе. В дальнейшем Зверев более чем уверенно выигрывал собственные подачи, допустив лишь однажды счет "ровно". До брейк-поинтов Тиафо в первой партии так и не добрался.
Дебют второго сета прошел с еще более ощутимым перевесом Александра. Немец быстро повел с брейком, а потом и второй гейм на подаче соперника выиграл - Тиафо отыгрался с двойного брейк-поинта, ликвидировал третий брейковый мяч, но с четвертой попытки Зверев упрочил свое лидерство в счете. Свой единственный в матче шанс на приеме Френсис получил уже в тот момент, когда Александр вышел подавать на победу, но этот брейк-поинт американец так и не реализовал.
Во втором раунде турнира в Пекине Александр Зверев сыграет с победителем матча между Феликсом Оже Алиассимом и Альбертом Рамосом-Винольясом.
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