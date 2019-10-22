Раду Албот становится соперником Роджера Федерера по второму кругу турнира в Базеле.

Молдавский теннисист Раду Албот успешно стартовал на соревнованиях категории ATP-500 в швейцарском Базеле. На стадии первого круга Раду в трех сетах переиграл представителя Сербии Душана Лайовича, занимающего 33-ю строчку текущего мирового рейтинга. Лайович уверенно оставил за собой стартовый сет, дважды отличившись на приеме. Но в двух последующих партиях Албот сумел оформить по брейку и за 1 час и чуть более чем 45 минут игрового времени оформить итоговую победу.
Раду Албот - Душан Лайович - 2:6, 6:3, 6:4
Теперь во втором раунде турнира в Базеле Раду Албот сыграет против местного теннисиста Роджера Федерера. На старте соревнований лидер посева буквально разгромил немца Питера Гойовчика, отдав ему лишь 3 гейма. Этот поединок стал для Роджера 1500-м в профессиональной карьере.
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