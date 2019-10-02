среда, 2 октября 2019 г.

Бьянка Андрееску переиграла Элизе Мертенс во втором раунде турнира в Пекине.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробивается в 1/8 финала турнира категории WTA Premier Mandatory в Пекине. На стадии второго круга соревнований Бьянка, которая уже гарантировала себе попадание на Итоговый турнир WTA, в двух сложнейших партиях переиграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс. Практически весь матч Андрееску была в роли догоняющей, но при этом в разы лучше соперницы проводила концовки сетов. На победу в поединке Бьянка Андрееску потратила чуть менее двух часов игрового времени.


(5) Бьянка Андрееску - Элизе Мертенс - 6:3, 7:6(5)

В самом начале встречи, откровенно говоря, лихорадило обеих теннисисток. Мертенс дважды вырывалась вперед с брейком, но тут же проигрывала собственную подачу, позволяя таким образом Андрееску возвращаться в борьбу. Первой защитила свой гейм именно Бьянка, которая сразу же следом за ним успела еще один брейк оформить. Этот минимальный перевес, в итоге, и позволил канадской теннисистке отпраздновать успех в стартовом сете.

Второй сет с очередного брейка снова начала именно Элизе. На этот раз бельгийская спортсменка подтвердила его выигранной подачей, так что можно сказать, что Мертенс ушла в отрыв. Но в середине партии Андрееску отыгралась, правда проблемы с подачей у Бьянки на этом не закончились. Несколько следующих геймов канадская теннисистка спасала с брейк-поинтов, в том числе ею был отыгран и сет-болл у соперницы.

Теперь уже Андрееску встрепетнулась и отличилась на приеме, получив возможность тут же подавать на матч. Но Элизе смогла, наконец, воспользоваться своим шансом и в последний момент оформила обратный брейк, переведя, таким образом, сет на тай-брейк. Мертенс даже повела на нем с мини-брейком, но Андрееску увереннее провела вторую половину тая и оформила итоговую победу.

В третьем раунде турнира в Пекине Бьянка Андрееску сыграет с американкой Дженнифер Бреди, которая чуть ранее достаточно неожиданно выбила из борьбы свою соотечественницу Мэдисон Киз.

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о 13:26
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