Бьянка Андрееску переиграла Элизе Мертенс во втором раунде турнира в Пекине.

(5) Бьянка Андрееску - Элизе Мертенс - 6:3, 7:6(5)
В самом начале встречи, откровенно говоря, лихорадило обеих теннисисток. Мертенс дважды вырывалась вперед с брейком, но тут же проигрывала собственную подачу, позволяя таким образом Андрееску возвращаться в борьбу. Первой защитила свой гейм именно Бьянка, которая сразу же следом за ним успела еще один брейк оформить. Этот минимальный перевес, в итоге, и позволил канадской теннисистке отпраздновать успех в стартовом сете.
Второй сет с очередного брейка снова начала именно Элизе. На этот раз бельгийская спортсменка подтвердила его выигранной подачей, так что можно сказать, что Мертенс ушла в отрыв. Но в середине партии Андрееску отыгралась, правда проблемы с подачей у Бьянки на этом не закончились. Несколько следующих геймов канадская теннисистка спасала с брейк-поинтов, в том числе ею был отыгран и сет-болл у соперницы.
Теперь уже Андрееску встрепетнулась и отличилась на приеме, получив возможность тут же подавать на матч. Но Элизе смогла, наконец, воспользоваться своим шансом и в последний момент оформила обратный брейк, переведя, таким образом, сет на тай-брейк. Мертенс даже повела на нем с мини-брейком, но Андрееску увереннее провела вторую половину тая и оформила итоговую победу.
В третьем раунде турнира в Пекине Бьянка Андрееску сыграет с американкой Дженнифер Бреди, которая чуть ранее достаточно неожиданно выбила из борьбы свою соотечественницу Мэдисон Киз.
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