Тимеа Бабош и Кристина Младенович с непростой победы начинают выступления на Итоговом турнире WTA.

Венгерско-французский дуэт Тимеа Бабош/Кристина Младенович, получивший в парном разряде Итогового Турнира WTA в Шэньчжэне 3-й номер посева, с непростой победы начинает выступления на соревнованиях. На чемпионском тай-брейке Тимеа и Кристина переиграли представительниц Тайваня - Хао Чин Чань/Латиша Чань. Бабош и Младенович вполне могли ставить победную точку в поединке еще по ходу второго сета, но провалили концовку партии. Правда, на тай-брейке 3-я пара турнира собралась и оформила итоговую победу, на которую Тимеа и Кристина потратили чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(3) Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Хао Чин Чань/Латиша Чань - 6:2, 5:7, 10:6
Во втором матче красной группы парного разряда WTA Finals сегодня сыграют лидеры посева Арина Соболенко/Элизе Мертенс и Анна-Лена Гренефельд/Деми Схюрс.
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