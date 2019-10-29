Белинда Бенчич переиграла Петру Квитову на WTA Finals.

Белинда Бенчич - Петра Квитова - 6:3, 1:6, 6:4
Относительно спокойный дебют матча был прерван в середине стартовой партии, когда Квитова добралась до первого в поединке брейк-поинта. Бенчич его спокойно отыграла, но сам факт того, что сопернице удалось зацепиться на приеме, мобилизовал швейцарскую теннисистку. Белинда дважды подряд взяла подачу Квитовой и завершила первый сет матча в свою пользу. Примечательно, что точку в партии швейцарская теннисистка поставила брейком под ноль.
Нет, Квитова после такого не поплыла. Напротив, второй сет чешская теннисистка провела настолько уверенно, что Бенчич может радоваться тому факту, что избежала в этом отрезке встречи полноценной баранки. Петра повела сразу с двумя брейками - 4:0 и даже имела двойной скрыый сет-болл на приеме. Белинда ту подачу удержала и выиграла гейм престижа, но большего в этой партии швейцарская теннисистка не добилась - до конца сета Квитова успела оформить еще один брейк.
В решающем отрезке встречи началась уже полноценная борьба нервов. Прочнее они оказались у Бенчич. Именно швейцарская теннисистка дважды вырывалась вперед с брейком в первой половине партии. Квитова моментально отыгрывалась, но теряла на это слишком много сил. В итоге третью упущенную подачу Петра ликвидировать уже не успела.
При этом перед финальным игровым днем в Красной Группе WTA Finals шансы на выход в полуфинал сохраняют все 4 теннисистки. Конечно, у той же Петры Квитовой они весьма условны, но ведь мы часто видим, как в теннисе срабатывает даже чисто теоретическая возможность.
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