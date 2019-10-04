Петра Квитова проиграла Эшли Барти на стадии 1/4 финала турнира в Пекине.

Чешская теннисистка Петра Квитова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA Premier Mandatory в Пекине. На стадии 1/4 финала турнира в столице Китая Петра, получившая 7-й номер посева, уступила лидеру текущего мирового рейтинга представительнице Австралии Эшли Барти. Квитова сумела оставить за собой стартовый сет встречи, но проиграла две последующие партии. Не помогло Петре и то, что по ходу решающего отрезка матча именно она вырвалась вперед с брейком. На победу в противостоянии Эшли Барти потратила чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
(1) Эшли Барти - (7) Петра Квитова - 4:6, 6:4, 6:3
Теперь за выход в титульный матч соревнований в Пекине Эшли Барти поспорит с обидчицей украинки Элины Свитолиной представительницей Нидерландов Кики Бертенс
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