Эшли Барти уверенно переиграла Петру Квитову и выбила чешскую теннисистку с Итогового Турнира WTA Finals.

Эшли Барти - Петра Квитова - 6:4, 6:2
Второй год подряд Петра Квитова завершает выступления на Итоговом Турнире WTA Finals с тремя поражениями на групповом этапе. А если приплюсовать к этому проигранный финал в 2015-м году, в котором Петра уступила Агнешке Радваньской, выходит, что на заключительных соревнованиях года Квитова не выигрывает уже 7 матчей подряд.
Барти практически с первых же розыгрышей в матче попыталась захватить инициативу и уйти в отрыв. Своими первыми возможностями на приеме Эшли не воспользовалась, отпустив Квитову с двух брейк-поинтов. Но уже в следующем гейме на приеме австралийская теннисистка смогла оформить брейк.
Примечательно, что после упущенной подачи Квитова встрепетнулась и заиграла активнее. Во-первых, Петра больше не позволяла себе провалов в собственных геймах, как минимум до конца стартовой партии. Во-вторых, у чешской теннисистки было достаточно возможностей для того, чтобы вернуться в борьбу. Но Барти крайне ответственно отнеслась к своему перевесу в счете и, отыграв 4 брейк-поинта до конца сета, удержала преимущество в один брейк.
Ну а начало второй партии можно назвать разве что одним словом - "разгром". Барти смогла дважды подряд отличиться на приеме и повести со счетом 4:0. Петра игру немного наладила, но никаких шансов на то, чтобы хотя бы сократить перевес соперницы, у чешской теннисистки не было.
Таким образом Эшли Барти не просто оформила выход в полуфинал Итогового Турнира WTA, но и гарантировала себе первую строчку в своей группе. За вторую позицию в квартете в личном противостоянии будут бороться Белинда Бенчич и Кики Бертенс. Именно победительница этого матча в 1/2 финала Итогового турнира в Шэньчжэне сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, досрочно выигравшей Фиолетовую группу.
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