Эшли Барти с боями шагнула в четвертьфинал турнира в Пекине.

(1) Эшли Барти - Сайсай Чжэн - 6:3, 6:7(5), 6:2
Барти уже в самом начале встречи сумела вырваться вперед с брейком, правда до этого самой австралийской теннисистке пришлось отыгрывать пару брейк-поинтов на собственной подаче. Получив перевес в счете Эшли заиграла спокойнее и больше не давала Сайсай никаких шансов на приеме. Более того, первая ракетка мира вполне могла еще раз взять подачу китаянки, но та с двух сет-боллов у оппонентки спасла гейм. Правда, через несколько минут Барти успешно подала на победу в партии.
Могла Эшли вырваться вперед и в дебюте второго сета, но Чжэн, отыграв два брейк-поинта, выцарапала собственный гейм. Полное затишье в партии прервала снова именно Барти. Австралийская теннисистка добралась до тройного скрытого матч-болла на приеме, но Сайсай проявила настоящий героизм и подачу удержала. Через минуту сама китаянка могла ставить точку в сете, но не воспользовалась сет-поинтом.
На тай-брейке, до которого докатилась вторая партия, инициативу быстро захватила именно Чжэн. Но, поведя 6:1 китайская теннисистка чуть было не упустила пятерной сет-болл. Точку в партии Сайсай поставила лишь с последней пятой попытки.
Барти, в планы которой явно не входило поражение во втором сете, попыталась активно начать решающий отрезок матча, но в его дебюте не воспользовалась ни одним из трех заработанных брейк-поинтов. Правда, через несколько минут Эшли таки повела в счете, но чуть было не упустила собственную подачу, которую пришлось спасать с двух брейковых мячей. Под занавес встречи Чжэн уже совсем выбилась из сил - китаянка упустила еще один собственный гейм, на этот раз вовсе под ноль, и этим брейком Барти поставила победную точку в матче.
Теперь в 1/4 финала турнира в Пекине Эшли Барти сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая чуть ранее переиграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.
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