Белинда Бенчич сыграет с Элиной Свитолиной в полуфинале Итогового турнира WTA Finals.

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич занимает второе место в Красной Группе Итогового турнира WTA Finals в Шэньчжэне и выходит в полуфинал соревнований. В матче третьего круга группового этапа Белинда добилась победы над нидерландской теннисисткой Кики Бертенс, приехавшей на соревнования лишь в ранге запасной. Бертенс, которая на прошлой неделе играла в финале альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy не смогла доиграть поединок и снялась в начале второй партии. Теннисистки провели на корте ровно час игрового времени.
Белинда Бенчич - Кики Бертенс - 7:5, 1:0, ret
В полуфинале Итогового Турнира WTA Finals Белинда Бенчич сыграет против украинской теннисистки Элины Свитолиной, досрочно выигравшей свою группу
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Напомним, чуть ранее выход в полуфинал турнира с первого места в Красной группе гарантировала себе первая ракетка мира Эшли Барти, которая в двух партиях переиграла Петру Квитову
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