Белинда Бенчич переиграла Кирстен Флипкенс и вышла в полуфинал Кубка Кремля.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич продолжает борьбу не только за титул на Кубке Кремля, но и за попадание на Итоговый турнир WTA. На стадии четвертьфинала турнира в Москве Белинда в двух партиях переиграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, занимающую на данный момент 120-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет прошел в напряженнейшей борьбе и закончился победой Бенчич на затяжном тай-брейке. Ну а во второй партии Белинда попросту разгромила соперницу, отдав той лишь 1 гейм. На выход в полуфинал турнира в Москве Белинда Бенчич потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(3) Белинда Бенчич - Кирстен Флипкенс - 7:6(8), 6:1
Теперь в полуфинале Кубка Кремля Белинда Бенчич сыграет с француженкой Кристиной Младенович, обыгравшей на стадии 1/4 финала представительницу Нидерландов Кики Бертенс
. Для прямого выхода на Итоговый турнир WTA швейцарской теннисистке необходима победа в этом противостоянии.
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