Белинда Бенчич с тяжелейшей победы стартовала на Кубке Кремля.

(3) Белинда Бенчич - Полона Херцог - 1:6, 6:3, 6:4
Начало встречи для Белинды действительно можно назвать провальным. Может не по содержанию игры, ведь порой у швейцарской теннисистки многое получалось. Но вот результат стартовой партии стал настоящим шоком. Бенчич обязана была выходить вперед с брейком уже после первого же гейма на приеме, но упустила тройной брейк-поинт. Херцог своими шансами пользовалась и повела с двумя выигранными подачами соперницы. Удержать этот перевес Полоне не составило труда.
В дебюте второй партии Бенчич снова позволила сопернице спастись с тройного брейк-поинта. Отыграла кучу брейковых мячей Херцог и в ключевом гейме партии, но все же с 11-го брейк-поинта в матче Белинда таки взяла подачу соперницы и моментально подала на победу во втором сете.
В решающей партии швейцарской теннисистке пришлось демонстрировать настоящий характер. Белинда в самом начале третьего сета упустила собственную подачу, но затем смогла организовать настоящий камбек, дважды подряд отличившись на приеме. В четвертьфинале турнира в Москве Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.
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