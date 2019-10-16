среда, 16 октября 2019 г.

Белинда Бенчич с тяжелейшей победы стартовала на Кубке Кремля.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая продолжает борьбу за последнюю вакантную путевку на Итоговый турнир WTA, выходит в четвертьфинал турнира в Москве. В стартовом для себя матче второго круга Кубка Кремля Белинда в напряженном трехсетовом матче переиграла представительницу Словении Полону Херцог, занимающую на данный момент 49-ю строчку текущего мирового рейтинга. Бенчич провалила стартовую партию встречи, выиграв за нее всего 1 гейм. Но затем швейцарская теннисистка перехватила инициативу и чуть менее чем за 2 часа игрового времени оформила выход в 1/4 финала Кубка Кремля.


(3) Белинда Бенчич - Полона Херцог - 1:6, 6:3, 6:4

Начало встречи для Белинды действительно можно назвать провальным. Может не по содержанию игры, ведь порой у швейцарской теннисистки многое получалось. Но вот результат стартовой партии стал настоящим шоком. Бенчич обязана была выходить вперед с брейком уже после первого же гейма на приеме, но упустила тройной брейк-поинт. Херцог своими шансами пользовалась и повела с двумя выигранными подачами соперницы. Удержать этот перевес Полоне не составило труда.

В дебюте второй партии Бенчич снова позволила сопернице спастись с тройного брейк-поинта. Отыграла кучу брейковых мячей Херцог и в ключевом гейме партии, но все же с 11-го брейк-поинта в матче Белинда таки взяла подачу соперницы и моментально подала на победу во втором сете.

В решающей партии швейцарской теннисистке пришлось демонстрировать настоящий характер. Белинда в самом начале третьего сета упустила собственную подачу, но затем смогла организовать настоящий камбек, дважды подряд отличившись на приеме. В  четвертьфинале турнира в Москве Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.

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о 13:27
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