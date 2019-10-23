среда, 23 октября 2019 г.

Григор Димитров на двух тай-брейках уступил Маттео Берреттини во втором раунде турнира в Вене.

Болгарский теннисист Григор Димитров проигрывает свой матч второго круга соревнований категории ATP-500 в Вене. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Григор на двух тай-брейках уступил итальянскому спортсмену Маттео Берреттини, занимающему на данный момент 11-ю строчку мирового рейтинга и посеянному в столице Австрии под 3-м номером. За весь матч Димитров ни разу не зацепился за подачу соперника, не заработав ни одного брейк-поинта, но с боями удержал все собственные геймы. Правда, на тай-брейках Маттео действовал увереннее Григора и чуть более чем за 1 час и 50 минут оформил итоговую победу.


(3) Маттео Берреттини - Григор Димитров - 7:6(5), 7:6(1)

Для многих более чем неожиданно, но Маттео Берреттини остается одним из основных претендентов на одну из двух вакантных путевок на Итоговый турнир ATP в Лондоне. На данный момент итальянский теннисист занимает 8-ю позицию в чемпионской гонке и, учитывая ранний вылет Александра Зверева с турнира в Базеле, вполне может даже на одну позицию подняться в этом рейтинге достижений за сезон.

Матч против Димитрова должен был стать настоящей проверкой на прочность для итальянского теннисита. Испытание Маттео выдержал достаточно неплохо. Ведь если и были у кого по ходу встречи шансы отличиться на приеме, так это разве что у Берреттини. Конечно, поработать над реализацией своих возможностей в ключевые моменты противостояний итальянцу еще нужно, но ведь и Димитров - явно не мальчик для битья.

Первый раз кусать себя за локти Берреттини должен был в концовке стартовой партии. Впервые в матче он зацепился на приеме и заработал сразу двойной скрытый сет-болл. Григор выстоял и перевел сет на тай-брейк, но уже на нем, в довольно напряженной борьбе, уступил.

Во второй партии шанс на приеме у Маттео возник уже в самом дебюте этого отрезка матча. Димитров снова отыгрался, ровным счетом, как не смутил болгарского теннисиста и матч-болл у соперника в концовке партии. И этот четвертый брейк-поинт Берреттини упустил. Правда, через несколько минут Маттео уверенно выиграл второй тай-брейк, отдав, на этот раз, болгарскому теннисисту лишь 1 розыгрыш.

В четвертьфинале турнира в Вене Маттео Берреттини сыграет с победителем матча между Андреем Рублевым и Хеном Чоном. 

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о 22:12
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