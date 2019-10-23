Григор Димитров на двух тай-брейках уступил Маттео Берреттини во втором раунде турнира в Вене.

(3) Маттео Берреттини - Григор Димитров - 7:6(5), 7:6(1)
Для многих более чем неожиданно, но Маттео Берреттини остается одним из основных претендентов на одну из двух вакантных путевок на Итоговый турнир ATP в Лондоне. На данный момент итальянский теннисист занимает 8-ю позицию в чемпионской гонке и, учитывая ранний вылет Александра Зверева с турнира в Базеле, вполне может даже на одну позицию подняться в этом рейтинге достижений за сезон.
Матч против Димитрова должен был стать настоящей проверкой на прочность для итальянского теннисита. Испытание Маттео выдержал достаточно неплохо. Ведь если и были у кого по ходу встречи шансы отличиться на приеме, так это разве что у Берреттини. Конечно, поработать над реализацией своих возможностей в ключевые моменты противостояний итальянцу еще нужно, но ведь и Димитров - явно не мальчик для битья.
Первый раз кусать себя за локти Берреттини должен был в концовке стартовой партии. Впервые в матче он зацепился на приеме и заработал сразу двойной скрытый сет-болл. Григор выстоял и перевел сет на тай-брейк, но уже на нем, в довольно напряженной борьбе, уступил.
Во второй партии шанс на приеме у Маттео возник уже в самом дебюте этого отрезка матча. Димитров снова отыгрался, ровным счетом, как не смутил болгарского теннисиста и матч-болл у соперника в концовке партии. И этот четвертый брейк-поинт Берреттини упустил. Правда, через несколько минут Маттео уверенно выиграл второй тай-брейк, отдав, на этот раз, болгарскому теннисисту лишь 1 розыгрыш.
В четвертьфинале турнира в Вене Маттео Берреттини сыграет с победителем матча между Андреем Рублевым и Хеном Чоном.
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