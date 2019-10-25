Маттео Берреттини переиграл Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Вене.

(3) Маттео Берреттини - Андрей Рублев - 7:5, 7:6(4)
Маттео Берреттини продолжает борьбу не только за трофей на соревнованиях категории ATP-500 в Вене. Итальянский теннисис, похоже, решил зубами вцепиться в возможность поехать на Итоговый Турнир ATP в Лондоне. Да, квалифицироваться на финальные соревнования текущего сезоне не получится даже с титулом в Вене, но серьезно улучшить свои шансы этим трофеем вполне возможно.
Матч против Рублева итальянский теннисист начал довольно натужно. Уже в стартовом гейме на собственной подаче Маттео пришлось отыгрывать брейк-поинт, но особых проблем со спасением подачи у Берреттини не возникло. Где-то с середины партии уже сам итальянец стал цепляться на приеме. Сначала Андрей отыграл двойной брейковый мяч, но при подаче на тай-брейк россиянин забуксовал. Сразу же после брейка Берреттини успешно подал на стартовый сет встречи.
Во второй партии отличиться на приеме не удалось уже ни одному из теннисистов. Да, шансы были обоюдные. Теперь с двойного брейк-поинта в начале встречи спасал собственный гейм Берреттини, но опять итальянец справился. В концовке партии Рублев снова чуть было не провалил подачу, но отыгрался со скрытого матч-болла. Но на тай-брейке Берреттини было уже просто не остановить.
Теперь за выход в финал соревнований в Вене Маттео Берреттини поспорит с победителем матча между Домиником Тимом и Пабло Карреньо-Бустой.
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