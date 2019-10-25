пятница, 25 октября 2019 г.

Маттео Берреттини переиграл Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Вене.

Итальянский теннисист Маттео Берреттини становится первым полуфиналистом соревнований категории ATP-500 в Вене, на которых он получил 3-й номер посева. На стадии 1/4 финала Маттео в двух сложнейших партиях переиграл россиянина Андрея Рублева, занимающего на данный момент 22-ю строчку мирового рейтинга. На то, чтобы прервать победную серию Рублева, начавшуюся еще на Кубке Кремля, Берреттини понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


(3) Маттео Берреттини - Андрей Рублев - 7:5, 7:6(4)

Маттео Берреттини продолжает борьбу не только за трофей на соревнованиях категории ATP-500 в Вене. Итальянский теннисис, похоже, решил зубами вцепиться в возможность поехать на Итоговый Турнир ATP в Лондоне. Да, квалифицироваться на финальные соревнования текущего сезоне не получится даже с титулом в Вене, но серьезно улучшить свои шансы этим трофеем вполне возможно.

Матч против Рублева итальянский теннисист начал довольно натужно. Уже в стартовом гейме на собственной подаче Маттео пришлось отыгрывать брейк-поинт, но особых проблем со спасением подачи у Берреттини не возникло. Где-то с середины партии уже сам итальянец стал цепляться на приеме. Сначала Андрей отыграл двойной брейковый мяч, но при подаче на тай-брейк россиянин забуксовал. Сразу же после брейка Берреттини успешно подал на стартовый сет встречи.

Во второй партии отличиться на приеме не удалось уже ни одному из теннисистов. Да, шансы были обоюдные. Теперь с двойного брейк-поинта в начале встречи спасал собственный гейм Берреттини, но опять итальянец справился. В концовке партии Рублев снова чуть было не провалил подачу, но отыгрался со скрытого матч-болла. Но на тай-брейке Берреттини было уже просто не остановить.

Теперь за выход в финал соревнований в Вене Маттео Берреттини поспорит с победителем матча между Домиником Тимом и Пабло Карреньо-Бустой.

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о 17:15
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