Кики Бертенс переиграла Эшли Барти во втором раунде группового этапа WTA Finals.

Кики Бертенс - Эшли Барти - 3:6, 6:3, 6:4
Кики Бертенс, с одной стороны, выпал прекрасный шанс сыграть на втором Итоговом турнире за 2 недели. Но с другой, понимание того, что ей предстоит провести матч против Эшли Барти пришло к представительнице Нидерландов лишь за пару часов до самого поединка. Именно тогда стало известно, что Наоми Осака снялась с WTA Finals и Бертенс займет ее место в красной группе.
Учитывая тот факт, что лишь в воскресение Бертенс провела финальный матч альтернативного Итогового турнира WTA Elite Trophy, в котором Кики уступила Арине Соболенко, можно было предположить, что она выйдет на корт немного разобранной. Так, по сути, и случилось. Весь стартовый сет Бертенс потратила на то, чтобы нащупать свою игру. Барти, правда, тоже не блистала стабильностью. Эшли дважды вырывалась вперед с брейком, но каждый раз моментально упускала и собственную подачу. И лишь третий успех на приеме в исполнении австралийской теннисистки удалось подтвердить своим выигранным геймом и в итоге удержать этот перевес до конца сета.
Во втором сете ситуация практически полностью повторилась. Снова Барти дважды выходила вперед в счете, но сталкивалась с проблемами уже в следующем собственном гейме. Только на этот раз в середине партии перелом удалось организовать Бертенс. Представительница Нидерландов, которая фактически весь матч до этого провела в роли догоняющей, совершила рывок, впервые за встречу повела в счете и, что самое главное, сумела довести сет до победы.
Ну а в решающей партии уже Кики диктовала условия игры. Бертенс сумела в самом дебюте этого отрезка встречи повести сразу с двумя брейками в активе. Эшли бороться не бросила, одну упущенную подачу ликвидировала, но вернуться в борьбу за матч окончательно австралийской теннисистке не удалось.
Таким образом ситуация в красной группе запуталась окончательно. Хоть немного прояснить ее получится после окончания второго поединка в этом квартете - в эти минуты свой матч проводят Петра Квитова и Белинда Бенчич.
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