вторник, 29 октября 2019 г.

Кики Бертенс переиграла Эшли Барти во втором раунде группового этапа WTA Finals.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая оказалась среди участниц Итогового Турнира WTA в Шэньчжэне после снятия с турнира Наоми Осаки, успешно провела свой стартовый матч на соревнованиях. Бертенс удалось добиться волевой победы над лидером текущего мирового рейтинга австралийской теннисисткой Эшли Барти. Кики потратила некоторое время на то, чтобы войти в игру и проиграла стартовый сет противостояния. Но в двух последующих партиях Бертенс отпраздновала успех. На победу в матче Кики Бертенс потратила чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.


Кики Бертенс - Эшли Барти - 3:6, 6:3, 6:4

Кики Бертенс, с одной стороны, выпал прекрасный шанс сыграть на втором Итоговом турнире за 2 недели. Но с другой, понимание того, что ей предстоит провести матч против Эшли Барти пришло к представительнице Нидерландов лишь за пару часов до самого поединка. Именно тогда стало известно, что Наоми Осака снялась с WTA Finals и Бертенс займет ее место в красной группе.

Учитывая тот факт, что лишь в воскресение Бертенс провела финальный матч альтернативного Итогового турнира WTA Elite Trophy, в котором Кики уступила Арине Соболенко, можно было предположить, что она выйдет на корт немного разобранной. Так, по сути, и случилось. Весь стартовый сет Бертенс потратила на то, чтобы нащупать свою игру. Барти, правда, тоже не блистала стабильностью. Эшли дважды вырывалась вперед с брейком, но каждый раз моментально упускала и собственную подачу. И лишь третий успех на приеме в исполнении австралийской теннисистки удалось подтвердить своим выигранным геймом и в итоге удержать этот перевес до конца сета.

Во втором сете ситуация практически полностью повторилась. Снова Барти дважды выходила вперед в счете, но сталкивалась с проблемами уже в следующем собственном гейме. Только на этот раз в середине партии перелом удалось организовать Бертенс. Представительница Нидерландов, которая фактически весь матч до этого провела в роли догоняющей, совершила рывок, впервые за встречу повела в счете и, что самое главное, сумела довести сет до победы.

Ну а в решающей партии уже Кики диктовала условия игры. Бертенс сумела в самом дебюте этого отрезка встречи повести сразу с двумя брейками в активе. Эшли бороться не бросила, одну упущенную подачу ликвидировала, но вернуться в борьбу за матч окончательно австралийской теннисистке не удалось.

Таким образом ситуация в красной группе запуталась окончательно. Хоть немного прояснить ее получится после окончания второго поединка в этом квартете - в эти минуты свой матч проводят Петра Квитова и Белинда Бенчич.

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о 15:49
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