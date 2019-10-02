Кики Бертенс с трудом переиграла Полону Херцог в третьем раунде турнира в Пекине.

(8) Кики Бертенс - Полона Херцог - 7:6(6), 2:6, 6:3
Героизм... Именно это слово отлично подходит к тому, каким образом Кики Бертенс сумела выцарапать победу в стартовой партии противостояния с Полоной Херцог во втором раунде турнира в Пекине. Мало того, что представительница Нидерландов трижды уступала с брейком по ходу партии, дважды отыгрывалась с подачи соперницей на сет, так еще и на тай-брейке, на который с таким трудом удалось перевести выяснение отношений, Бертенс ликвидировала двойной сет-болл у Полоны. Кики взяла партию и это, действительно сумасшедшая воля к победе в ее исполнении.
Но такое напряжение в первом отрезке матча не могло не аукнуться некоторым спадом во втором сете. Кики еще держалась в дебюте этой партии, но где-то с середины сета контроль над ходом игры перешел в руки Херцог. Полона дважды подряд отличилась на приеме и более чем уверенно перевела матч в решающий сет.
В нем Кики, в первую очередь, приостановила свое падение и выровняла игру. А где-то с середины партии снова стала завладевать инициативой. Бертенс оформила важнейший брейк и уже под самый занавес матча закрепила успех еще одним выигранным на приеме геймом.
Теперь в четвертьфинале турнира в Пекине Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между ее основной конкуренткой за попадание на Итоговый турнир WTA украинкой Элиной Свитолиной и американской теннисисткой Софьей Кенин.
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