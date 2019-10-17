Кики Бертенс добивается сложнейшей победы на старте Кубка Кремля и продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир WTA.

(2) Кики Бертенс - (Q) Кайя Канепи - 4:6, 6:3, 7:5
Бертенс довольно неплохо начала отчетный поединок и даже быстро вырвалась вперед с брейком, но очень скоро Канепи перехватила инициативу в матче и не просто отыгралась, а и второй раз отличилась на приеме. Эстонская теннисистка, правда, позволила Кики моментально оформить обратный брейк, но сразу после него Кайя еще раз взяла подачу соперницы и через минуту четко поставила победную точку в стартовом сете на собственной подаче.
В дебюте второго сета ситуация для Бертенс стала попросту критической. Нидерландская теннисистка снова упустила собственную подачу и оказалась в роли догоняющей. Канепи удерживала свой перевес в счете до середины партии, но затем Кики сумела оформить настоящий перелом. Бертенс дважды подряд отличилась на приеме, выиграла 4 гейма и перевела матч в решающий сет.
Его начало снова осталось за Канепи, которой опять удалось повести с брейком. Но, как и в предыдущем отрезке матча, удержать перевес у эстонской теннисистки не получилось. В середине третьего сета Бертенс отыгралась, а под занавес матча Кики еще и помешала сопернице подать на тай-брейк. Достаточно уверенно выигранным собственным геймом 2-я ракетка турнира в Москве оформила выход в четвертьфинал Кубка Кремля.
Теперь на стадии 1/4 финала соревнований в столице России Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Анастасией Севастовой и Кристиной Младенович.
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