четверг, 17 октября 2019 г.

Кики Бертенс добивается сложнейшей победы на старте Кубка Кремля и продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир WTA.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс, получившая на Кубке Кремля 2-й номер посева, с крайне непростой победы начинает выступления в Москве. В матче стартового для себя второго круга Кики в трех партиях переиграла эстонскую теннисистку Кайю Канепи, пробившуюся в основную сетку соревнований через сито квалификации и занимающую 109-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Бертенс потртатила чуть менее 2 часов и 20 минут игрового времени.


(2) Кики Бертенс - (Q) Кайя Канепи - 4:6, 6:3, 7:5

Бертенс довольно неплохо начала отчетный поединок и даже быстро вырвалась вперед с брейком, но очень скоро Канепи перехватила инициативу в матче и не просто отыгралась, а и второй раз отличилась на приеме. Эстонская теннисистка, правда, позволила Кики моментально оформить обратный брейк, но сразу после него Кайя еще раз взяла подачу соперницы и через минуту четко поставила победную точку в стартовом сете на собственной подаче.

В дебюте второго сета ситуация для Бертенс стала попросту критической. Нидерландская теннисистка снова упустила собственную подачу и оказалась в роли догоняющей. Канепи удерживала свой перевес в счете до середины партии, но затем Кики сумела оформить настоящий перелом. Бертенс дважды подряд отличилась на приеме, выиграла 4 гейма и перевела матч в решающий сет.

Его начало снова осталось за Канепи, которой опять удалось повести с брейком. Но, как и в предыдущем отрезке матча, удержать перевес у эстонской теннисистки не получилось. В середине третьего сета Бертенс отыгралась, а под занавес матча Кики еще и помешала сопернице подать на тай-брейк. Достаточно уверенно выигранным собственным геймом 2-я ракетка турнира в Москве оформила выход в четвертьфинал Кубка Кремля.

Теперь на стадии 1/4 финала соревнований в столице России Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Анастасией Севастовой и Кристиной Младенович.

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о 15:20
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