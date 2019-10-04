Элина Свитолина уступила Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Пекине.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал соревнований категории WTA Premier Mandatory в Пекине. На стадии 1/4 финала Элина в двух партиях уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс, занимающей 8-ю строчку текущего мирового рейтинга. После боевого стартового сета, в котором Бертенс оформила победу лишь на тай-брейке, Свитолина провалила второй отрезок матча и завершила его с двумя проигранными подачами. На победу в матче Кики Бертенс потратила чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(8) Кики Бертенс - (3) Элина Свитолина - 7:6(6), 6:2
В полуфинале турнира в Пекине Кики Бертенс сыграет против лидера текущего мирового рейтинга Эшли Барти.
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