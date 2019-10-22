вторник, 22 октября 2019 г.

Кики Бертенс переиграла Донну Векич на старте группового этапа WTA Elite Trophy.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая из всех участниц альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy имеет наивысший рейтинг, с довольно уверенной победы начала выступления на соревнованиях. В первом раунде группового этапа Кики в двух партиях переиграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую 20-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Бертенс потратила чуть менее двух часов игрового времени.


Кики Бертенс - Донна Векич - 7:6(5), 6:2

Крайне напряженным получился стартовый сет отчетного противостояния и, напротив, вторую партию встречи Бертенс сумела выиграть практически без борьбы с минимальным обострением в самой концовке поединка. Начала Кики свои выступления в Чжухае достаточно нервно. Представительница Нидерландов, которую можно считать лидером посева альтернативного Итогового Турнира, уже в стартовом гейме упустила собственную подачу и долгое время не могла ликвидировать отставание. Хотя шансов на обратный брейк у Кики было предостаточно.

Бертенс не реализовала сразу 3 брейк-поинта за 2 последующих гейма на приеме, а потом чуть было не позволила Векич уйти в еще больший отрыв. Кики брейковый мяч на собственной подаче отыграла, а через несколько минут таки ответила сопернице выигранным геймом на приеме. Буквально через минуту Донна была просто обязана снова выходить вперед в счете, но хорватская теннисистка упустила сначала тройной брейк-поинт, а потом и еще одним брейковым мячом не воспользовалась.

В концовке стартовой партии теннисистки, наконец, стали дорожить собственной подачей, так что даже брейк-поинтов зрители в этом сете больше не увидели. Тай-брейк, до которого докатился стартовый сет, тоже получился достаточно нервным. С мини-брейком в нем быстро повела именно Бертенс, но Векич смогла не просто отыграться, а и повести в счете. Донна повела 5:4 и имела сразу две собственные подачи, которых ей, как раз, не хватало для победы на тай-брейке. Но оба этих розыгрыша представительница Хорватии упустила и Кики с первого же сет-болла оформила победу в первой партии.

В перерыве между сетами Векич пришлось вызывать на корт медиков. Тайм-аут откровенно затянулся и, как показало начало второй партии, особо помочь хорватской теннисистке физио-терапевт не смог. Донна проиграла сразу 3 гейма на собственной подаче и подарила Бертенс возможность выходить подавать на победу в партии с полноценной баранкой. В этот момент Векич и проснулась - сначала ей удалось оформить один обратный брейк, а потом и зашитить собственный гейм. Но вот вторую попытку подать на матч Бертенс провела уже куда более собранно - важнейший гейм Кики выиграла под ноль.

Обеим теннисисткам на групповом этапе турнира в Чжухае осталось провести поединки против украинской спортсменки Даяны Ястремской. Донна Векич проведет свой матч уже завтра и поражение в этом противостоянии уже точно оставляет хорватскую спортсменку за бортом полуфиналов WTA Elite Trophy.

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о 13:06
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