Кики Бертенс переиграла Донну Векич на старте группового этапа WTA Elite Trophy.

Кики Бертенс - Донна Векич - 7:6(5), 6:2
Крайне напряженным получился стартовый сет отчетного противостояния и, напротив, вторую партию встречи Бертенс сумела выиграть практически без борьбы с минимальным обострением в самой концовке поединка. Начала Кики свои выступления в Чжухае достаточно нервно. Представительница Нидерландов, которую можно считать лидером посева альтернативного Итогового Турнира, уже в стартовом гейме упустила собственную подачу и долгое время не могла ликвидировать отставание. Хотя шансов на обратный брейк у Кики было предостаточно.
Бертенс не реализовала сразу 3 брейк-поинта за 2 последующих гейма на приеме, а потом чуть было не позволила Векич уйти в еще больший отрыв. Кики брейковый мяч на собственной подаче отыграла, а через несколько минут таки ответила сопернице выигранным геймом на приеме. Буквально через минуту Донна была просто обязана снова выходить вперед в счете, но хорватская теннисистка упустила сначала тройной брейк-поинт, а потом и еще одним брейковым мячом не воспользовалась.
В концовке стартовой партии теннисистки, наконец, стали дорожить собственной подачей, так что даже брейк-поинтов зрители в этом сете больше не увидели. Тай-брейк, до которого докатился стартовый сет, тоже получился достаточно нервным. С мини-брейком в нем быстро повела именно Бертенс, но Векич смогла не просто отыграться, а и повести в счете. Донна повела 5:4 и имела сразу две собственные подачи, которых ей, как раз, не хватало для победы на тай-брейке. Но оба этих розыгрыша представительница Хорватии упустила и Кики с первого же сет-болла оформила победу в первой партии.
В перерыве между сетами Векич пришлось вызывать на корт медиков. Тайм-аут откровенно затянулся и, как показало начало второй партии, особо помочь хорватской теннисистке физио-терапевт не смог. Донна проиграла сразу 3 гейма на собственной подаче и подарила Бертенс возможность выходить подавать на победу в партии с полноценной баранкой. В этот момент Векич и проснулась - сначала ей удалось оформить один обратный брейк, а потом и зашитить собственный гейм. Но вот вторую попытку подать на матч Бертенс провела уже куда более собранно - важнейший гейм Кики выиграла под ноль.
Обеим теннисисткам на групповом этапе турнира в Чжухае осталось провести поединки против украинской спортсменки Даяны Ястремской. Донна Векич проведет свой матч уже завтра и поражение в этом противостоянии уже точно оставляет хорватскую спортсменку за бортом полуфиналов WTA Elite Trophy.
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