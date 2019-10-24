Даяна Ястремская уступила Кики Бертенс во втором матче группового этапа WTA Elite Trophy и завершила выступления в Чжухае.

Кики Бертенс - Даяна Ястремская - 6:4, 6:3
Понятно, что Кики Бертенс в статусе лидера посева альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy являлась чуть ли не явной фавориткой противостояния. Ястремская очень неплохо провела свой стартовый матч в Чжухае против Донны Векич, особенно это касается второй партии того поединка. Но сегодня и сама Даяна играла немного хуже, и соперница по ту сторону сетки показала куда более высокий класс.
По ходу стартовой партии Ястремская дважды оказывалась в роли догоняющей и каждый раз моментально отыгрывала упущенную подачу. Но вот сил и времени на то, чтобы ликвидировать третий за сет брейк в исполнении Бертенс у украинской теннисистки попросту не хватило - сразу после успеха на приеме Кики успешно подала на победу в партии.
Второй сет Бертенс снова начала с брейка и на этот раз за свой перевес в счете представительница Нидерландов вцепилась просто железной хваткой. Даяна имела по одному брейк-поинту в двух геймах на приеме, но Кики спокойно и методично их отыграла. Не помогла вернуться в борьбу Ястремской и медицинская пауза - физио-терапевты достаточно долго колдовали над правой ногой украинской теннисистки. На корт она после тайм-аута таки вернулась, но вот возродить интригу в противостоянии Даяне не удалось.
Таким образом Кики Бертенс становится первой полуфиналисткой турнира WTA Elite Trophy. Остальные участницы полуфинальной стадии малого Итогового Турнира определятся по ходу завтрашнего игрового дня.
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