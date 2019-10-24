четверг, 24 октября 2019 г.

Даяна Ястремская уступила Кики Бертенс во втором матче группового этапа WTA Elite Trophy и завершила выступления в Чжухае.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в полуфинал альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy, проходящего в китайском Чжухае. Во втором раунде группового этапа Даяна в двух партиях уступила лидеру посева соревнований представительнице Нидерландов Кики Бертенс, занимающей 10-ю строчку текущего мирового рейтинга. Ястремская практически весь матч провела в роли догоняющей. К тому же, украинке пришлось прибегать к помощи медиков из-за проблем с правой ногой. В итоге Бертенс оформила путевку в полуфинал турнира чуть более чем за 1 час и 20 минут игрового времени.


Кики Бертенс - Даяна Ястремская - 6:4, 6:3

Понятно, что Кики Бертенс в статусе лидера посева альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy являлась чуть ли не явной фавориткой противостояния. Ястремская очень неплохо провела свой стартовый матч в Чжухае против Донны Векич, особенно это касается второй партии того поединка. Но сегодня и сама Даяна играла немного хуже, и соперница по ту сторону сетки показала куда более высокий класс.

По ходу стартовой партии Ястремская дважды оказывалась в роли догоняющей и каждый раз моментально отыгрывала упущенную подачу. Но вот сил и времени на то, чтобы ликвидировать третий за сет брейк в исполнении Бертенс у украинской теннисистки попросту не хватило - сразу после успеха на приеме Кики успешно подала на победу в партии.

Второй сет Бертенс снова начала с брейка и на этот раз за свой перевес в счете представительница Нидерландов вцепилась просто железной хваткой. Даяна имела по одному брейк-поинту в двух геймах на приеме, но Кики спокойно и методично их отыграла. Не помогла вернуться в борьбу Ястремской и медицинская пауза - физио-терапевты достаточно долго колдовали над правой ногой украинской теннисистки. На корт она после тайм-аута таки вернулась, но вот возродить интригу в противостоянии Даяне не удалось.

Таким образом Кики Бертенс становится первой полуфиналисткой турнира WTA Elite Trophy. Остальные участницы полуфинальной стадии малого Итогового Турнира определятся по ходу завтрашнего игрового дня.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 16:44
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)