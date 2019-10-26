Кики Бертенс добилась волевой победы над Чжэн Сайсай в полуфинале WTA Elite Trophy.

Кики Бертенс - Чжэн Сайсай - 2:6, 6:3, 6:4
Кики практически разгромно проиграла стартовый сет встречи, дважды по ходу первой партии упустив собственную подачу. В дебюте второго отрезка матча первая ракетка турнира снова оказалась в роли догоняющей, но смогла вовремя собраться и оформить сразу два брейка.
Решающий сет Кики начала невероятно уверенно и повела сразу с двумя геймами на приёме в активе, но этого перевеса Бертенс для спокойной победы не хватило. Сайсай организовала настоящий камбек и сравняла счёт в партии. Правда, в концовке встречи китаянка ещё раз упустила собственную подачу и вместе с ней отдала Кики весь матч.
Теперь в финале WTA Elite Trophy Кики Бертенс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, переигравшей в своём полуфинальном поединке Каролину Мухову из Чехии.
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