суббота, 26 октября 2019 г.

Кики Бертенс добилась волевой победы над Чжэн Сайсай в полуфинале WTA Elite Trophy.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс становится первой финалисткой альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Кики, получившая в Чжухае 1-й номер посева, в трех партиях обыграла местную теннисистку Чжэн Сайсай, занимающую 40-ю строчку текущего мирового рейтинга. Бертенс потратила на победу в матче чуть более двух часов и 20 минут игрового времени.


Кики Бертенс - Чжэн Сайсай - 2:6, 6:3, 6:4

 Кики практически разгромно проиграла стартовый сет встречи, дважды по ходу первой партии упустив собственную подачу. В дебюте второго отрезка матча первая ракетка турнира снова оказалась в роли догоняющей, но смогла вовремя собраться и оформить сразу два брейка.

Решающий сет Кики начала невероятно уверенно и повела сразу с двумя геймами на приёме в активе, но этого перевеса Бертенс для спокойной победы не хватило. Сайсай организовала настоящий камбек и сравняла счёт в партии. Правда, в концовке встречи китаянка ещё раз упустила собственную подачу и вместе с ней отдала Кики весь матч.

Теперь в финале WTA Elite Trophy Кики Бертенс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, переигравшей в своём полуфинальном поединке Каролину Мухову из Чехии.

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о 15:01
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