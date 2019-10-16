Кори Гауфф с баранкой проиграла на старте турнира в Люксембурге.

Юная американская теннисистка Кори Гауфф, которая на прошлой неделе сенсационно выиграла соревнования в Линце, не сумела преодолеть даже стартовый раунд турнира в Люксембурге. В матче первого круга Кори в двух партиях уступила россиянке Анне Блинковой, занимающей на данный момент 66-ю строчку мирового рейтинга. Если в стартовом сете на корте еще велась довольно напряженная борьба, то вторую партию Блинкова оставила за собой с баранкой для соперницы. Встреча продолжалась всего час игрового времени.
(8) Анна Блинкова - Кори Гауфф - 6:4, 6:0
Во втором раунде турнира в Люксембурге Анна Блинкова сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.
Напомним, что на прошлой неделе Кори Гауфф стала самой юной победительницей турниров WTA с 2004-го года. Американка взяла титул на соревнованиях в Линце.
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