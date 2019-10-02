Мэдисон Киз уступила уже во втором раунде турнира в Пекине.

(Q) Дженнифер Бреди - (11) Мэдисон Киз - 2:6, 6:4, 6:4
Киз уже в стартовом гейме встречи пришлось отыгрываться с двойного брейк-поинта на собственной подаче. Мэдисон справилась, как и в середине сета, когда ей снова пришлось прилично пободаться за свой гейм. Именно после очередной выигранной в боях подачи 11-я ракетка турнира смогла полностью захватить контроль над игрой. Дважды Мэдисон оформила брейк и практически разгромно взяла стартовую партию.
Во втором сете Киз еще дважды вырывалась вперед с брейком, но на этот раз Бреди удавалось моментально возвращаться в борьбу. А в концовке партии Дженнифер сама впервые в матче повела с геймом на приеме в активе и тут же крайне уверенно, под ноль, подала на победу во втором сете.
В решающем отрезке встречи борьба обострилась и долгое время никому из теннисисток не удавалось отличиться на приеме. В середине партии Дженнифер воспользовалась очередным спадом в игре Киз и получила перевес в счете. Удержать его Бреди удалось до самого конца поединка.
Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Пекине Дженнифер Бреди поспорит с победительницей матча между Бьянкой Андрееску и Элизе Мертенс.
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