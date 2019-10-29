Даниил Медведев уступил в первом же матче Мастерса в Париже.

4-й номер посева соревнований категории Мастерс в Париже россиянин Даниил Медведев не сумел преодолеть даже стартовый для себя второй раунд турнира. В первом же матче в Берси Даниил в трех сетах уступил французу Жереми Шарди, занимающему 65-ю строчку текушего мирового рейтинга. Медведев сумел оставить за собой стартовый сет встречи, но затем позволил сопернику переломить ход встречи и выиграть две последующие партии. На сенсационную победу Шарди потратил чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
(Q) Жереми Шарди - (4) Даниил Медведев - 4:6, 6:2, 6:4
В третьем раунде Мастерса в Париже Жереми Шарди теперь сыграет с победителем матча между Кристианом Гарином и Джоном Изнером.
Напомним, что чуть ранее поражение в стартовом раунде потерпел еще один россиянин - прошлогодний чемпион Мастерса в Берси - Карен Хачанов. Он уступил немцу Яну-Леннару Штруффу
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