вторник, 29 октября 2019 г.

Даниил Медведев уступил в первом же матче Мастерса в Париже.

4-й номер посева соревнований категории Мастерс в Париже россиянин Даниил Медведев не сумел преодолеть даже стартовый для себя второй раунд турнира. В первом же матче в Берси Даниил в трех сетах уступил французу Жереми Шарди, занимающему 65-ю строчку текушего мирового рейтинга. Медведев сумел оставить за собой стартовый сет встречи, но затем позволил сопернику переломить ход встречи и выиграть две последующие партии. На сенсационную победу Шарди потратил чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.


(Q) Жереми Шарди - (4) Даниил Медведев -  4:6, 6:2, 6:4

В третьем раунде Мастерса в Париже Жереми Шарди теперь сыграет с победителем матча между Кристианом Гарином и Джоном Изнером.

Напомним, что чуть ранее поражение в стартовом раунде потерпел еще один россиянин - прошлогодний чемпион Мастерса в Берси - Карен Хачанов. Он уступил немцу Яну-Леннару Штруффу.

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о 22:57
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