Марин Чилич с победы над Хубертом Гуркачем стартовал на Мастерсе в Париже.

Хорват Марин Чилич благодаря единственному брейку преодолевает стартовый раунд соревнований категории Мастерс в Париже. На стадии первого круга турнира в Берси Марин в двух партиях переиграл представителя Польши Хуберта Гуркача, занимающего 37-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Чилич добился победы лишь на тай-брейке, а вот по ходу второго сета хорвату и удался тот самый единственный успех на приеме. На победу в матче Марин Чилич потратил чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
Марин Чилич - Хуберт Гуркач - 7:6(5), 6:4
Во втором раунде Мастерса в Париже Марин Чилич сыграет с 16-м номером посева швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. И этот поединок точно станет одним из центральных противостояний этой стадии соревнований.
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