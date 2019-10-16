Пабло Куэвас сыграет с Энди Марреем во втором раунде соревнований в Антверпене.

(8) Пабло Куэвас - Уго Дельен - 6:4, 6:3
Стоит отметить, что Пабло Куэвас весь матч уверенно удерживал собственные подачи и не позволил сопернику добраться даже до брейк-поинтов. Сам же уругвайский теннисист свой первый в матче брейк оформил достаточно быстро - уже в дебюте первой партии Куэвас повел в счете и удержал перевес до конца этого игрового отрезка.
В дебюте второго сета Пабло снова мог получить перевес, но Дельен спас свою подачу сразу с трех брейк-поинтов. Правда, с середины второй партии Куэвас уже полностью захватил инициативу в свои руки и успел оформить еще 2 брейка.
Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Антверпене Пабло Куэвас поспорит с экс-лидером мирового рейтинга британцем Энди Марреем. Энди, стартовавший в Бельгии благодаря "замороженному рейтингу" на старте турнира переиграл местного теннисиста Киммера Коппеянса.
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