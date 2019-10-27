Алехандро Давидович Фокина обыгрывает Дениса Истомина в финале Челленджера в Лючжоу.

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина становится победителем соревнований категории Челленджер в китайском Лючжоу. В титульном матче турнира Алехандро, получивший в Китае 2-й номер посева, в напряженной борьбе переиграл представителя Узбекистана Дениса Истомина, занимающего 211-ю строчку текущего мирового рейтинга. Давидович Фокина подавал на победу по ходу второй партии, но с матч-болла упустил тот гейм. Ещё 3 матч-поинта испанец не реализовал в концовке третьего сета, но в итоге на тай-брейке решающей партии оформил титул.
(2) Алехандро Давидович Фокина - (9) Денис Истомин - 6:3, 5:7, 7:6(5)
На победу в финале Алехандро Давидович Фокина потратил почти 2 часа и 50 минут игрового времени.
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