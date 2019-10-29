Григор Димитров с волевой победы над Уго Умбером начинает выступления на Мастерсе в Париже.

Болгарский теннисист Григор Димитров добивается непростой победы в стартовом раунде соревнований категории Мастерс в Париже. В матче первого круга Григор в трех партиях переиграл местного спортсмена Уго Умбера, занимающего 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. Димитров проиграл стартовый сет, но усилил игру и в двух последующих партиях по два раза отличился на приеме. На победу в поединке Григор Димитров потратил чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
Григор Димитров - Уго Умбер - 4:6, 6:1, 6:2
Во втором раунде Мастерса в Париже Григор Димитров сыграет против 12-й ракетки турнира бельгийца Давида Гоффина, продолжающего борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP в Лондоне.
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