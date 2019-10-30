Григор Димитров переиграл Давида Гоффина на Мастерсе в Париже и оставил бельгийца за бортом Итогового турнира ATP.

Болгарский теннисист Григор Димитров выходит в третий раунд соревнований категории Мастерс в Париже. На стадии второго круга Григор переиграл 12-ю ракетку турнира представителя Бельгии Давида Гоффина. Примечательно, что в стартовом сете Димитров уступал с брейком, но сумел переломить ход партии и дважды отличиться на приеме. Во втором сете все решил единственный удачный гейм Григора на подаче соперника. На победу в матче Григор Димитров потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
Григор Димитров - (12) Давид Гоффин - 7:5, 6:3
Таким образом Давид Гоффин потерял возможность квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в Лондоне даже в качестве запасного.
Ну а Григор Димитров в третьем раунде Мастерса в Париже сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом, переигравшим чуть ранее представителя Канады Милоша Раонича
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий