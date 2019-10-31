Григор Димитров уверенно переиграл Доминика Тима и шагнул в 1/4 финала Мастерса в Париже.

Болгарский теннисист Григор Димитров продолжает успешные выступления на соревнованиях категории Мастерс в Париже. В матче третьего круга Григор в двух партиях обыграл 5-ю ракетку турнира австрийца Доминика Тима. Димитров весь матч уверенно удерживал собственные подачи, не позволив сопернику добраться даже до брейк-поинтов. Сам же болгарский спортсмен трижды отличился на приеме. На победу в противостоянии Григор Димитров потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Григор Димитров - (5) Доминик Тим - 6:3, 6:2
Отметим, что Григор Димитров впервые в карьере пробился в четвертьфинал парижского Мастерса. В нем болгарский теннисист сыграет против чилийца Кристиана Гарина, который в напряженном противостоянии одолел местного спортсмена Жереми Шарди
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