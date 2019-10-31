Новак Джокович, помучившись в стартовой партии, в итоге уверенно переиграл Кайла Эдмунда в Берси.

(1) Новак Джокович - Кайл Эдмунд - 7:6(7), 6:1
Новак Джокович явно не пытался форсировать события в начале встречи против Кайла Эдмунда. Да и сам британец очень стабильно начал поединок третьего круга Мастерса в Париже, так что особых шансов на приеме у лидера текущего мирового рейтинга по началу и не было. Весь стартовый сет прошел в обмене уверенно выигранными подачами, но в самой концовке этого отрезка матча Новак все-таки попытался избежать лотереи в виде тай-брейка.
Джокович даже добрался до пары сет-боллов на приеме, но Кайл гейм удержал. На тай-брейке британец и вовсе чуть не организовал настоящий камбек, отыгравшись с тройного сет-болла у соперника. Новак отпустил британца со счета 6:3, но в итоге таки оставил за собой этот тай. Точку в партии Джокович поставил лишь с пятого сет-поинта.
Во втором сете сербский теннисист заиграл чуть чище и самую малость мощнее. Этого вполне хватило для того, чтобы прилично подуставший Эдмунд просто посыпался. Да, Кайл на отличном уровне провел стартовый сет, но оставил на корте слишком много сил. Джоковичу же энергии хватило для того, чтобы по ходу второй партии трижды отличиться на приеме. Точку в матче, например, Новак поставил брейком под ноль, при этом 3 мяча сербский теннисист выиграл приемами на вылет. Нет, Кайл не сливался, британец подавал, как мог, но Джокович действительно словил кураж.
Таким образом Новак Джокович оформил 50-ю победу в сезоне. Примечательно, что соперник сербского теннисиста по четвертьфиналу Мастерса в Берси - греческий спортсмен Стефанос Циципас сегодня также оформил полусотенный выигранный матч в году. Кто из них выиграет 51-ю встречу и шагнет в полуфинал турнира? Узнаем завтра.
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