Новак Джокович переиграл Джона Изнера и шагнул в четвертьфинал Мастерса в Шанхае.

Сербский теннисист Новак Джокович становится четвертьфиналистом соревнований категории Мастерс в Шанхае. На стадии третьего круга лидер текущего мирового рейтинга в двух партиях обыграл американца Джона Изнера, занимающего 17-ю строчку мужской классификации. Джокович по разу в каждом из сетов отличился на приеме и спокойно удержал все собственные подачи, не подпустив Изнера даже к брейк-поинтам. На победу в матче Новак потратил около часа с четвертью игрового времени.
(1) Новак Джокович - (16) Джон Изнер - 7:5, 6:3
В четвертьфинале турнира в Шанхае Новак Джокович сыграет с победителем матча между Стефаносом Циципасом и Хубертом Гуркачем.
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