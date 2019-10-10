четверг, 10 октября 2019 г.

Новак Джокович переиграл Джона Изнера и шагнул в четвертьфинал Мастерса в Шанхае.

Сербский теннисист Новак Джокович становится четвертьфиналистом соревнований категории Мастерс в Шанхае. На стадии третьего круга лидер текущего мирового рейтинга в двух партиях обыграл американца Джона Изнера, занимающего 17-ю строчку мужской классификации. Джокович по разу в каждом из сетов отличился на приеме и спокойно удержал все собственные подачи, не подпустив Изнера даже к брейк-поинтам. На победу в матче Новак потратил около часа с четвертью игрового времени.


(1) Новак Джокович - (16) Джон Изнер - 7:5, 6:3

В четвертьфинале турнира в Шанхае Новак Джокович сыграет с победителем матча между Стефаносом Циципасом и Хубертом Гуркачем.

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о 11:51
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