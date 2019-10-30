Новак Джокович не без странных провалов обыграл стартового соперника в Париже.

(1) Новак Джокович - Корентен Муте - 7:6(2), 6:4
Разве мог кто предположить, что Джокович на старте Мастерса в Париже, чуть ли не своего любимого турнира категории ATP-1000, лидер текущего мирового рейтинга столкнется с таким ворохом проблем. Новак, честно говоря, должен был проигрывать стартовый сет, но настоящий характер серба, да и банальный испуг от собственной наглости у Муте, не позволили французу повести в счёте по партиям.
Итак, в середине стартового сета Новак откровенно провалил собственную подачу, доигравшись до тройного брейк-поинта у соперника. Джокович почти отыгрался, но на третьем мяче Корентен таки повел в счёте. Первый номер мирового рейтинга обязан был отыгрываться моментально, но вместо этого упустил 4 брейк-поинта за гейм, а потом снова выдумал себе трудности на подаче - её пришлось защищать с двух сет-боллов у Муте.
После того, как Джокович выпутался из этой сложнейшей ситуации, в матче и наступил перелом. С минимальным исключением, но о нем позже. Итак, Новак спас подачу с сет-боллов у француза, моментально оформил обратный брейк при подаче соперником на партию, и уверенно оставил за собой тай-брейк.
На этом рывок Новака не закончился и в дебюте второй партии серб повел сразу с двумя брейками, но... Но упустил собственную подачу. Да, перевес у Джоковича оставался, но, памятуя о приключениях лидера мирового рейтинга в стартовой партии, поклонникам Новака пришлось пробыть в напряжении до самого конца поединка. К счастью для них, больше неприятностей себе Джокович не создавал.
В третьем раунде турнира в Берси Новак Джокович сыграет с победителем матча между Кайлом Эдмундом и Диего Шварцманом.
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