вторник, 1 октября 2019 г.

Новак Джокович спокойно выигрывает стартовый матч в Токио.

Сербский теннисист Новак Джокович уверенно выигрывает свой стартовый матч на соревнованиях категории ATP-500 в Токио. В своем первом после US Open - 2019 поединке лидер текущего мирового рейтинга в двух партиях переиграл австралийского квалифайера Алексея Попырина. На победу над 94-й ракеткой мира Новак потратил 1 час и 25 минут игрового времени.


(1) Новак Джокович - (Q) Алексей Попырин - 6:4, 6:2

Конечно, возвращения Новака Джоковича на корт ожидали. Может быть с некоторой опаской, поскольку после проблем со здоровьем, которые возникли у сербского теннисиста по ходу встречи со Стэном Вавринкой на US Open - 2019, пришлось делать некоторую паузу в выступлениях. И время на то, чтобы вернуться к игровому ритму Новаку точно должно было понадобиться. Благо, стартовый соперник в Токио, при всем уважении к Попырину, был из тех, кто мог дать Джоковичу прибиться к корту, почувствовать удар и уже потом начать повышать свой уровень игры.

Начало встречи прошло в относительно равной борьбе. Даже подачи Новака периодически проходили в достаточно напряженной обстановке. Счет ровно фиксировался раз за разом, правда до брейк-поинтов дело так и не доходило. С середины стартового сета Джокович стал уже куда серьезнее напрягать соперника и Алексею становилось все сложнее защищать подачи. Отыграв 5 брейк-поинтов за последние пару геймов Попырин таки споткнулся на шестом и позволил Джоковичу уйти в отрыв. Новаку оставалось лишь подать на сет, что сербский теннисист и сделал, причем под ноль.

Во второй партии лидер мирового рейтинга уже полностью диктовал ход игры. Да, в начале сета Попырину удавалось спасать собственные геймы, но с середины сета Джокович сумел дважды подряд отличиться на приеме и спокойно довести встречу до победы. За весь матч Новак не дал сопернику заработать ни одного брейк-поинта.

Во втором раунде соревнований в Токио Новак Джокович сыграет с местным теннисистом Го Соедой.

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о 11:42
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