Новак Джокович разгромил Люку Пуйе в четвертьфинале турнира в Токио.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович становится полуфиналистом турнира категории АТР-500 в Токио. На стадии 1/4 финала соревнований в столице Японии Новак в двух партиях разгромил француза Люку Пуйе, занимающего 24-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Джокович отдал сопернику всего 3 гейма. На победу в поединке Новак Джокович потратил около 50 минут игрового времени.
(1) Новак Джокович - (5) Люка Пуйе - 6:1, 6:2
Теперь за выход в финал соревнований в Токио Новак Джокович поспорит с победителем матча между Давидом Гоффином и Хеном Чоном.
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