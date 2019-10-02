Новак Джокович становится четвертьфиналистом турнира в Токио.

(1) Новак Джокович - (Q) Го Соеда - 6:3, 7:5
Конечно, от Новака Джоковича вполне можно было ожидать в матче второго круга турнира в Токио чуть ли не полноценного разгрома. Но с другой стороны, сербский теннисист лишь набирает форму после некоторой паузы в выступлениях. И форсировать этот процесс перед решающей заключительной частью сезона лидеру мирового рейтинга уж точно не стоит. Оттого сегодня в действиях Новака было предостаточно оплошностей и неточностей. Где-то Джоковича подводили собственные удары, где-то - он просто не додавливал соперника. Но у Соеды было неприлично много шансов для того, чтобы обострить игру.
Понятно, что теннисист уровнем чуть повыше японца, обязательно своими возможностями воспользовался бы. Другой вопрос, а играл бы Джокович именно так, если бы по ту сторону сетки был представитель, ну хотя бы, топ-20 мирового рейтинга? Я не скажу, что сегодня сербский теннисист провел матч спустя рукава. Но и запредельной концентрации от Новака мы сегодня не увидели.
Именно Соеда вполне мог первым уходить в отрыв с геймом на приеме в активе. Пока Джокович пристреливался на подаче японский теннисист заработал 3 брейк-поинта, но ни один из них реализовать так и не сумел. Сам Новак решил тут же остудить пыл соперника и уже в следующем гейме хорошенько зацепился на приеме. Го 4 брейковых мяча у лидера мирового рейтинга отыграл, но вот с пятой попытки Джокович таки ушел в отрыв.
Получив перевес в счете Новак, откровенно говоря, заиграл спокойнее и уже в середине партии мог упрочить лидерство. Джокович не особо упирался, когда Соеда отыграл брейк-поинт, но под занавес стартового сета сербский теннисист еще один брейк оформил - точку в партии Джокович поставил выигранным под ноль геймом на приеме.
Второй сет проходил в относительно ровной борьбе, но ощущение того, что Джокович готов в любой момент прибавить, не покидало. Так и получилось - в 8-м гейме Новак оформил важнейший брейк, а уже в 9-м вышел подавать на победу. Но не срослось - серб упустил подачу и позволил Соеде вернуться в борьбу. Затягивать матч Джокович, вроде, не собирался. Тут же Новак опять навязал Го настоящую баталию на приеме, но японец с трех матч-боллов у соперника гейм взял. Правда, концовку матча Новак провел просто фантастически - сначала Джокович уверенно защитил свою подачу, а потом под ноль отличился на приеме.
В четвертьфинале турнира в Токио Новак Джокович сыграет с победителем матча между еще одним японским теннисистом Йошихито Нишиокой и 5-м номером посева французом Люкой Пуйе.
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