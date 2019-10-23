Роджер Федерер во втором матче подряд отдает сопернику всего 3 гейма.

(1) Роджер Федерер - Раду Албот - 6:0, 6:3
В принципе, после первого же взгляда на сетку турнира в Базеле, можно было предположить, что два стартовых раунда Роджер Федерер вполне может посвятить тому, чтобы поиграть в свое удовольствие, ну и в удовольствие публики, само собой разумеется. Что Питер Гойовчик, что Раду Албот, конечно, могут доставить некоторые трудности любому сопернику, но в родной для Роджера Швейцарии, при тотальной поддержке трибун сделать это что немцу, что молдованину было бы очень и очень сложно. Вот и перегорели оба еще до выхода на корт.
Если Гойовчика Федерер не стал совсем уж добивать баранкой, то в стартовой партии встречи против Албота не отвесить ее сопернику было бы просто преступлением. Молдаванин действительно очень тяжело входил в матч и огрызнулся, по сути, лишь один раз. Уже при счете 0:3, уступая сразу с двумя брейками, Албот сумел добраться до двух брейк-поинтов, но отдавать собственную подачу Роджер не собирался. Федерер отыгрался и сразу же оформил третий, контрольный, успех на приеме, оформленный под ноль. Подачу на сет швейцарский теннисист выиграл столь же уверенно.
В начале второго сета Роджер попытался тут же уйти в отрыв, но Раду сумел отыграться с тройного брейк-поинта. Защитить собственную подачу этот героизм молдавскому спортсмену не помог - с четвертой попытки Федерер оформил успех на приеме. После этого Роджер существенно сбавил обороты, хотя и в таком режиме у него были шансы упрочить свое лидерство в счете. Так, в середине сета швейцарец не воспользовался еще одним брейковым мячом. Но под занавес матча Федерер оформил еще один брейк и поставил им победную точку в противостоянии.
Теперь в четвертьфинале турнира в Базеле Роджер Федерер сыграет с победителем матча между Стэном Вавринкой и Френсисом Тиафо. А это, согласитесь, уже в разы серьезнее.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий