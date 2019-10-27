Швейцарский теннисист Роджер Федерер выигрывает титульный матч соревнований категории ATP-500 в Базеле, где он являлся лидером посева. В финале турнира швейцарский теннисист разгромил представителя Австралии Алекса де Минаура, занимающего 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Федерер отдал сопернику всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. Поединок продолжался чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Роджер Федерер - Алекс де Минаур - 6:2, 6:2
Роджер Федерер в 10-й раз выигрывает турнир в Базеле и берет свой 103-й титул в карьере.
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