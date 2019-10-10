Роджер Федерер обыграл Давида Гоффина и стал четвертьфиналистом Мастерса в Шанхае.

(2) Роджер Федерер - (13) Давид Гоффин - 7:6(7), 6:4
В довольно спокойном русле начался отчетный поединок. Два стартовых гейма подающий теннисист выигрывал вообще без каких-либо проблем под ноль. В третьем гейме Федерер столкнулся с некоторыми проблемами, но с брейк-поинта подачу таки взял. В принципе, борьба периодически обострялась, но казалось, что до тай-брейка первый сет матча дотечет без каких-либо всплесков эмоций. Но, оказалось, что спортсмены приготовили просто фантастическую развязку партии.
Сначала впервые в матче на приеме зацепился Федерер. Роджер добрался до сет-болла на подаче соперника, но Гоффин отыгрался и взял гейм. А уже через несколько минут Давид оформил первый успех на приеме в матче. Федерер оказался, буквально, на краю пропасти - бельгиец вышел подавать на сет и даже заработал 3 сет-болла. Но швейцарский спортсмен справился с давлением, методично отыграл эти важнейшие мячи и в последний момент оформил обратный брейк.
На тае у Федерера все тоже проходило не так гладко. Трижды Роджер уступал с мини-брейком и у Гоффина снова образовывались сет-боллы. При счете 7:6 Давид подавал на партию, но в итоге умудрился проиграть 3 мяча подряд и отдать сопернику сложнейший сет.
По ходу второго сета спортсмены периодически навязывали борьбу на приеме, добирались до брейковых мячей, но своим шансом воспользовался именно Федерер. В середине сета Роджер повел в счете и после этого просто фантастически вцепился в собственные подачи. Спасти встречу у Гоффина, честно говоря, шансов, по сути, и не было.
Теперь в четвертьфинале турнира в Шанхае Роджер Федерер сыграет с победителем матча между Александром Зверевым и Андреем Рублевым.
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