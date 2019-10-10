четверг, 10 октября 2019 г.

Роджер Федерер обыграл Давида Гоффина и стал четвертьфиналистом Мастерса в Шанхае.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Шанхае 2-й номер посева, пробивается в 1/4 финала турнира. На стадии третьего круга Роджер в двух боевых партиях переиграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 14-ю строчку текущего мирового рейтинга. После невероятной развязки стартовой партии, в которой Федереру пришлось спасаться с сет-боллов у соперника, Роджер успокоил игру во втором сете и оставил его за собой благодаря единственному брейку. На выход в четвертьфинал турнира в Шанхае Роджер Федерер потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


(2) Роджер Федерер - (13) Давид Гоффин - 7:6(7), 6:4

В довольно спокойном русле начался отчетный поединок. Два стартовых гейма подающий теннисист выигрывал вообще без каких-либо проблем под ноль. В третьем гейме Федерер столкнулся с некоторыми проблемами, но с брейк-поинта подачу таки взял. В принципе, борьба периодически обострялась, но казалось, что до тай-брейка первый сет матча дотечет без каких-либо всплесков эмоций. Но, оказалось, что спортсмены приготовили просто фантастическую развязку партии.

Сначала впервые в матче на приеме зацепился Федерер. Роджер добрался до сет-болла на подаче соперника, но Гоффин отыгрался и взял гейм. А уже через несколько минут Давид оформил первый успех на приеме в матче. Федерер оказался, буквально, на краю пропасти - бельгиец вышел подавать на сет и даже заработал 3 сет-болла. Но швейцарский спортсмен справился с давлением, методично отыграл эти важнейшие мячи и в последний момент оформил обратный брейк.

На тае у Федерера все тоже проходило не так гладко. Трижды Роджер уступал с мини-брейком и у Гоффина снова образовывались сет-боллы. При счете 7:6 Давид подавал на партию, но в итоге умудрился проиграть 3 мяча подряд и отдать сопернику сложнейший сет.

По ходу второго сета спортсмены периодически навязывали борьбу на приеме, добирались до брейковых мячей, но своим шансом воспользовался именно Федерер. В середине сета Роджер повел в счете и после этого просто фантастически вцепился в собственные подачи. Спасти встречу у Гоффина, честно говоря, шансов, по сути, и не было.

Теперь в четвертьфинале турнира в Шанхае Роджер Федерер сыграет с победителем матча между Александром Зверевым и Андреем Рублевым.

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о 15:45
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