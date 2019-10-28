Роджер Федерер снялся с Мастерса в Париже.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который вчера оформил свой 10-й трофей на соревнованиях категории ATP-500 в Базеле, принял решение сняться с последнего в сезоне Мастерса. Об этом Роджер сообщил своим подписчикам в соцсетях. Федерер попросил прощения у французских поклонников, объяснив свое решение тем, что должен немного поберечь себя, поскольку делает все возможное для того, чтобы играть в туре как можно дольше. Закончил свой пост Роджер словами про то, что с нетерпением ожидает встречи с Парижем во время Ролан Гарроса - 2020.
Напомним, что вчера Роджер Федерер оформил свой 10-й трофей в Базеле и свой 103-й титул в карьере, переиграв в финале турнира Алекса де Минаура
из Австралии.
Роджер Федерер уже давно квалифицировался на Итоговый Турнир ATP в Лондоне.
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