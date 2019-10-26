Роджер Федерер уверенно переиграл Стефаноса Циципаса с полуфинале турнира в Базеле.

(1) Роджер Федерер - (3) Стефанос Циципас - 6:4, 6:4
Роджер Федерер продолжает поход за своим очередным титулом в Базеле. Устрашающая сетка, которая рисовалась швейцарцу начиная с четвертьфинала, оказалась не такой уж и грязной. С Вавринкой сразится и вовсе не получилось из-за травмы Стэна. И дополнительный день отдыха стал ещё одним козырем для Роджера в полуфинале. Нельзя сказать, что Федерер уж очень утомился в двух стартовых кругах, но, в столь почтенном возрасте отдых лишним точно не бывает.
Циципасу быстро пришлось осознать, под каким прессом ему предстоит играть. В одном из первых геймов на приёме Роджер сумел навязать греку приличную борьбу, но Стефанос с трех брейк-поинтов из непростой ситуации выпутался. Через несколько минут Роджер снова создаёт сопернику проблемы и на этот раз Циципас не устоял. С третьего брейкового мяча в гейме лидер посева ушёл в отрыв.
Нельзя сказать, что после брейка Федерер включил режим экономии сил, но так активно на приёме до конца сета Роджер не цеплялся. Швейцарец сконцентрировался на защите собственных подач и в этом деле преуспел. Циципас не добрался за весь сет даже до брейк-поинтов.
Вторую партию Роджер и вовсе начал лихо - в первом же гейме взял подачу соперника и получил перевес, который так отлично удавалось удерживать в стартовом сете. По сути, не было шансов на спасение у Стефаноса и по ходу второй партии. Свой первый брейк-поинт в матче Циципас заработал уже в тот момент, когда Федерер подавал на матч. Им греческий теннисист не воспользовался и Роджер поставил точку в полуфинальном поединке.
Теперь за титул турнира в Базеле Роджер Федерер поспорит с австралийском теннисистом Алексом де Минауром, который в матче с тремя тай-брейками переиграл американца Рейлли Опелку.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий