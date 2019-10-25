пятница, 25 октября 2019 г.

Роджер Федерер без борьбы выходит в полуфинал турнира в Базеле.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в Базеле швейцарский теннисист Роджер Федерер без борьбы преодолевает четвертьфинальную стадию турнира. Соперник Роджера по 1/4 финала его соотечественник Стэн Вавринка принял решение сняться с турнира. После тяжелейшей победы над Фрэнсисом Тиафо на стадии второго круга, Вавринка снялся с соревнований, сославшись на травму спины.


(1) Роджер Федерер - (7) Стэн Вавринка - w/o

 Теперь за выход в финал домашнего турнира в Базеле Роджер Федерер поспорит с победителем матча между 3-й ракеткой соревнований Стефаносом Циципасом и Филиппом Крайиновичем.

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о 07:41
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