Даяна Ястремская не сумела пробиться в четвертьфинал Кубка Кремля.

Кирстен Флипкенс - (5) Даяна Ястремская - 6:3, 3:6, 6:3
Казалось, что Даяна Ястремская сумела вернуться в борьбу после крайне неудачного начала поединка матча второго круга Кубка Кремля. Уже в дебюте встречи против Кирстен Флипкенс украинская теннисистка оказалась в роли догоняющей, но довольно быстро не просто отыгралась, а и сама повела с брейком, причем второй успех на приеме Даяна оформила под ноль.
Но на этом все достижения Ястремской в стартовом сете можно считать исчерпанными. До конца партии украинская спортсменка еще дважды упустила собственную подачу и позволила Кирстен уверенно повести по партиям.
Во второй партии Даяне несколько раз пришлось демонстрировать настоящий характер. В двух геймах украинская теннисистка суммарно отыграла 7 брейк-поинтов. А ведь действительно, отпустить соперницу в отрыв при проигранном стартовом сете Ястремская себе просто не могла позволить. И вот в середине сета Даяна воспользовалась своим первым же шансом на приеме в партии и повела в счете. Могла Ястремская поставить точку во втором сете еще одним брейком, но не воспользовалась сет-поинтом. Правда, уже через минуту представительница Украины уверенно подала на партию.
В самом начале решающего отрезка встречи Даяна просто обязана была уходить в отрыв, но теперь уже Флипкенс вцепилась в собственную подачу и удержала ее с пяти брейк-поинтов. Под занавес матча у обеих теннисисток осталось не так много сил, а потому посыпались брейки. Чуть стабильнее отыграла Кирстен, которая первой ушла в отрыв, позволила Ястремской отыграться, но через несколько минут опять отличилась на приеме и уверенно подала на матч.
Теперь в четвертьфинале турнира в Москве Кирстен Флипкенс сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая стартовала на Кубке Кремля с крайне непростой победы над Полоной Херцог.
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