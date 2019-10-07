Фабио Фоньини уверенно обыграл Сэма Куэрри на старте Мастерса в Шанхае.

10-й номер посева соревнований категории Мастерс в Шанхае итальянский теннисист Фабио Фоньини с довольно уверенной победы начинает выступления на турнире. В матче первого круга Фабио в двух сетах переиграл американца Сэма Куэрри, занимающего 45-ю строчку текущего мирового рейтинга. Фоньини оставил за собой стартовую партию благодаря единственному успеху на приеме, и быстро повел с брейком по ходу второго сета. Фабио не просто удержал перевес, а и упрочил его еще одной выигранной подачей соперника. На победу в матче Фабио Фоньини потратил 1 час и 5 минут игрового времени.
(10) Фабио Фоньини - Сэм Куэрри - 6:4, 6:2
Во втором раунде Мастерса в Шанхае Фабио Фоньни сыграет с победителем матча между Энди Марреем и Хуаном Игнасио Лондеро.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий